„Es liegt an Trump, die dumme Wette, die seine Berater abgeschlossen haben, zu korrigieren“

Nach der Freilassung eines US-Bürgers, Michael White, aus dem Iran, und der Freilassung des iranischen Staatsbürgers Dr. Majid Taheri schrieb Trump auf Twitter: „Danke an Iran“. Er fügte hinzu, die Freilassung zeige, dass ein „Deal“ zwischen Washington und Teheran „möglich“ sei.



Später am Tag veröffentlichte Zarif einen Screenshot von Trumps Tweet und sagte: „Wir hatten trotz der Bemühungen Ihrer Untergebenen eine Vereinbarung erreicht, Donald Trump“.



Er bemerkte weiter: „Und wir hatten einen Deal, als Sie ins Amt kamen. Der Iran und andere JCPOA-Teilnehmer haben den [Verhandlungs-]Tisch nie verlassen. Ihre Berater - die meisten sind inzwischen entlassen - haben eine dumme Wette abgeschlossen. Es liegt an Ihnen zu entscheiden, wann Sie es korrigieren möchten“.

