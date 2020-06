Russland unterstützt das Recht des Iran auf Weltraumtechnologie

"Die fortgesetzten Bemühungen der USA, dem Iran das Recht zu entziehen, die Vorteile friedlicher Weltraumtechnologie unter falschen Vorwänden zu nutzen, geben Anlass zu ernsthafter Besorgnis und tiefem Bedauern", sagte der Diplomat.

Alekseevich Nebenzya beschrieb die Anschuldigungen der Vereinigten Staaten gegen den Start des iranischen Satelliten am 22. April als "irreführend" und erinnerte daran, dass die UN-Resolution von 2015 den Iran aufforderte, keine Aktivitäten im Zusammenhang mit ballistischen Raketen durchzuführen, die Atomwaffen tragen können.

"Der Iran hat weder Atomwaffen besessen, noch besitzt er diese Waffen heute, und wir hoffen nicht, dass er sie in Zukunft besitzen wird", sagte der russische UN-Vertreter in einem Brief an den Generalsekretär der Vereinten Nationen und den Sicherheitsrat.



"Seit der Umsetzung des iranischen Atomabkommens im Jahr 2015 ist die Islamische Republik der Staat, der am meisten von der Internationalen Atomenergiebehörde kontrolliert wird", betonte Nebenzya und bestand darauf: "Es ist eine etablierte Realität, dass der Iran keine ballistischen Raketen besitzt, entwickelt, testet oder einsetzt, die Atomwaffen tragen können".

So reagierte der russische UN-Vertreter auf den Brief der amerikanischen Botschafterin Kelly Craft an den Ratsvorsitzenden vom vergangenen Monat, in dem er erklärt hatte: "Die Weiterentwicklung der ballistischen Raketentechnologie durch den Iran wird zu zunehmenden Spannungen in der Region beitragen und eine Bedrohung für den internationalen Frieden und die internationale Sicherheit darstellen".

9407