Irans Energieminister: 58 Staudämme im Land in Betrieb genommen

Bei der Eröffnungsfeier des Oshnaviyeh-Staudamms in der Provinz Westaserbaidschan in Anwesenheit des iranischen Präsidenten am Donnerstag, die per Videokonferenz stattfand, sagte Reza Ardakaniyan: „Mit der Eröffnung des Oshnaviyeh-Staudamms hat die Zahl der Staudämme, die während der Präsidentschaft von Hassan Rohani in Betrieb genommen wurden, heute 42 erreicht.“

"Die Inbetriebnahme des Oshnaviyeh-Staudamms in der Provinz West-Aserbaidschan wird einen Teil des Wassers liefern, das der Urmia-See im Nordwesten des Iran benötigt", sagte er.