Irakischer Präsident fordert eine Vertiefung der Zusammenarbeit mit Iran im Energiebereich

Der iranische Energieminister Reza Ardakanian traf sich am Mittwoch mit seinem irakischen Amtskollegen und einigen anderen Beamten dieses Nachbarlandes in Bagdad, der Hauptstadt des Irak.



In einer Erklärung des irakischen Präsidialamtes vom Mittwoch hieß es, Barham Saleh habe sich mit dem Energieminister der Islamischen Republik Iran getroffen, um die Notwendigkeit einer gemeinsamen Koordinierung und Entwicklung der bilateralen Zusammenarbeit, insbesondere im Strom- und Wassersektor, zu erörtern.



Der Präsident des Irak forderte auch gemeinsame Anstrengungen zur Gewährleistung der Sicherheit und Stabilität in der Region.



In einer Erklärung des irakischen Präsidenten wurde darauf hingewiesen, dass der Energieminister der Islamischen Republik Iran die Bereitschaft seines Landes betonte, die Zusammenarbeit und Unterstützung für den Irak in allen Bereichen fortzusetzen.



Der iranische Energieminister soll sich auch mit hochrangigen irakischen Beamten treffen, um die Zusammenarbeit auf dem betreffenden Gebiet auszubauen.