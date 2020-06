Der in USA festgenommene iranische Wissenschaftler wieder in der Heimat

Der 59-jährige Asgari, der wichtige wissenschaftliche Forschungen und Errungenschaften auf dem Gebiet der Metallurgie durchgeführt hat, wurde unter dem Vorwand, gegen amerikanische Sanktionen verstoßen zu haben, bei seiner Einreise in die USA festgenommen, wo er promovierte. Einige Monate später wurde er von den amerikanischen Gerichten wegen dieser Anschuldigung freigesprochen. Er wurde erneut unter dem Vorwand der illegalen Anwesenheit (Visum widerrufen) auf amerikanischem Boden festgenommen.



Der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif schrieb am Dienstag auf seinem Instagram-Profil, dass das Flugzeug mit dem iranischen Wissenschaftler die Vereinigten Staaten in Richtung Iran verlassen habe.



Vor einigen Tagen hatte Zarif getwittert: „Die USA haben mehrere iranische Wissenschaftler als Geiseln genommen - ohne Anklage oder wegen falscher Anklage“.



Zuvor sagte der Sprecher der iranischen Regierung Ali Rabiei, dass die Freilassung und der Gefangenenaustausch zwischen dem Iran und den USA keine Vermittlung oder Verhandlung brauchen.

9407