Iran verurteilt nachdrücklich den Terroranschlag in Kabul

Seyyed Abbas Mousavi verurteilte den gestrigen Terroranschlag von Takfiri-Gruppen in Kabul nachdrücklich, der zur Ermordung des Gebetsführers der Moschee, Mullah Mohammad Ayaz Niazi, und zur Verletzung einer Reihe von Bürgern dieses Landes führte.



Er drückte der afghanischen Regierung und den Menschen dieses Landes sein Mitgefühl aus.



Die iranische Botschaft in Kabul verurteilte auch den Terroranschlag gegen afghanische Zivilisten.

Ein Dozent an der Universität Kabul und ein Anbeter wurden auch getötet und zwei Menschen verletzt, nachdem eine Bombenexplosion am Dienstag eine Moschee im Zentrum von Kabul getroffen hatte. Nach Angaben des afghanischen Innenministeriums zeigt die Untersuchung, dass in der Wazir Akbar Khan Moschee eine Bombe gelegt wurde. Die Moschee befindet sich in einem diplomatischen Bezirk von Kabul.

