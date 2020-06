Italien hat sich verpflichtet, die Beziehungen zum Iran aufzubauen

In Bezug auf Schäden, die dem Iran und Italien durch das Coronavirus zugefügt wurden, versicherte er, dass beide Länder diese Herausforderung nicht nur bewältigen, sondern auch stärker als je zuvor werden, indem sie sich auf den Widerstand und den Geist der Selbstaufopferung ihres Volkes verlassen.

Er erinnerte auch an tiefe und langjährige Beziehungen zwischen dem Iran und Italien und sagte, beide Seiten hätten alte Zivilisationen und eine großartige Geschichte der beiderseitigen Interaktionen.

Perrone sagte, Italien sei einer der iranischen Partner in kommerziellen und wirtschaftlichen Bereichen, und fügte hinzu, dass beide Seiten jetzt kulturelle, künstlerische und wissenschaftliche Beziehungen entwickeln.

An anderer Stelle in seinen Ausführungen wies der italienische Diplomat auf die Kunstprojekte der italienischen Botschaft im Iran hin, bei den iranische und italienische Künstler zusammenkommen, um ihre Werke an der Außenwand der Residenz des iranischen Botschafters zu präsentieren.

Er stellte fest, aufgrund des Ausbruchs des Coronavirus wurde die italienische Kinowoche, die in Teheran, Kish und Shiraz stattfinden sollte, verschoben.