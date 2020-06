Sourian vertritt Iran bei Vorstandswahl der World Wrestling Union

Die Vorstandswahl der World Wrestling Union wird voraussichtlich am Rande der World Youth Wrestling Championships in Serbien im September 2020 stattfinden. Es gibt aber die Möglichkeit, dass sich das Ereignis wegen des Ausbruchs des Coronavirus verschoben wird.



Iranian Wrestling Federation wählte Sourian aufgrund seiner wertvollen Rekorde bei Olympischen Spielen und Weltwettbewerben sowie der Beliebtheit des nationalen Meisters unter den Weltwrestlern.



Sourian holte sich im September 2014 seinen sechsten Weltmeistertitel bei der Weltmeisterschaft in Taschkent, Usbekistan. Er gewann die Goldmedaille 2005 in Budapest, 2006 in Guangzhou, 2007 in Baku, 2009 in Herning und 2010 in Moskau. Darüber hinaus holte er sich bei den Olympischen Spielen 2012 eine Goldmedaille sowie 2007 in Bischkek und 2008 in Jeju City zwei Goldmedaillen bei den Asienmeisterschaften.

9407