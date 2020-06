Rund 3.117 neue Fälle wurden in den letzten 24 Stunden positiv auf das Virus getestet, was die Gesamtzahl der Infektionen im Iran seit dem Ausbruch auf 157.562 erhöht, sagte Jahanpour.



Er bezifferte die Zahl derer, die binnen 24 Stunden ihr Leben durch das Virus verloren haben, auf 64, was die Zahl der Todesopfer im Iran auf 7.942 erhöht.



Laut Jahanpour befinden sich 2.565 Menschen in einem kritischen Zustand. Von den bestätigten Infizierten wurden 123.077 für genesen erklärt.

