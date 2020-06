Nicolás Maduro reist nach Teheran, die beiderseitige Zusammenarbeit zu stärken

Präsident Nicolás Maduro sagte am Dienstag in einer Fernsehrede, er werde nach Teheran reisen, sobald sich die Bedingungen der Coronavirus-Pandemie verbessern.

Maduro dankte auch der iranischen Regierung für die Entsendung von Tankern zur Lieferung von Benzin nach Venezuela. Er hat auch erklärt, dass er während seines Besuchs in Teheran an der gemeinsamen iranisch-venezolanischen Kommission in Anwesenheit von Beamten aus beiden Ländern teilnehmen werde, um zahlreiche bilaterale Abkommen in den Bereichen Energie, Landwirtschaft, Finanzen, Technologie, Wissenschaft und Gesundheit abzuschließen.

Trotz der US-Sanktionen hat der Iran fünf Benzintanker nach Venezuela geschickt, um dem von US-Sanktionen betroffenen Venezuela zu helfen. Den Experten zufolge ist dies ein Erfolg für den Iran.

An Bord der fünf iranischen Schiffe - Fortune, Clavell, Forrest, Foxon und Petonia - befinden sich rund 1,5 Millionen Fass Benzin und Chemikalien für die Benzinherstellung, die wegen der US-Sanktionen nicht mehr in das südamerikanische Land gelangen.



Der venezolanische Präsident Maduro dankte der Regierung in Teheran. „Caracas und Teheran streben nach Frieden. Wir haben Recht, frei Handel zu treiben“.