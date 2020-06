1.792 Millionen Tonnen Ölprodukte aus dem Hafen von Shahid Rajaee exportiert

Der Direktor der Sonderwirtschaftszone des Hafens Shahid Rajaee, Allah-Morad Afifipour, sagte: „1.792 Millionen Tonnen verschiedener Arten von Ölprodukten wurden aus dem Hafen von Shahid Rajaee exportiert, was einem Wachstum von 32.6 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht“.



An anderer Stelle in seinen Ausführungen wies er auf die zweimonatige Leistung der Sonderwirtschaftszone des Hafens Shahid Rajaee hin und fügte hinzu: „In diesem Zeitraum wurden im Hafen 8.639.920 Tonnen Öl und Nichtölprodukte transportiert“.



Afifipour bezifferte das Exportvolumen der Waren im größten Handelshafen des Landes auf 2.247.238 Tonnen.

Er sagte auch: „Innerhalb von 60 Tagen sind 583 Schiffe in diesen Hafen eingefahren“.

