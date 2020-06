Amir Rezapour sagte am Montag in einem Gespräch mit IRNA, an diesen Online-Wettbewerben, die auf der Website Lichess.org stattfand, nahmen dutzende großer internationaler Meister sowie 671 Spieler aus Ländern der ganzen Welt teil.

Ihm zufolge belegte Arshia Alaghehmand bei diesen Wettbewerbgen mit 46 Punkten den Vizemeister-Titel.

Er fügte hinzu, das Unity International Festival werde jeden Sonntag abgehalten.