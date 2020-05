7000 Jahre alte Keramikgefäße im Iran entdeckt

Der Leiter des iranischen Forschungszentrums für Kulturerbe und Tourismus gab bekannt, dass in den letzten Tagen bei Ausgrabungen in der Region Savodschbolagh in der Provinz Alborz (westlich von Teheran) sechs 7000 Jahre alten Keramikgefäßen entdeckt wurden.



Behrouz Omrani sagte am Sonntag, dass bei den Ausgrabungen in dieser Region Knochen aus derselben Zeit gefunden worden seien.



Er fügte hinzu, dass die Gefäße mit wunderschönen Tierzeichnungen (Ziege) und mit großem Geschick und wunderbaren technischen Formen graviert worden seien.

