Südkorea verwendet iranische Technologie in aromatisiertem Mineralwasser

Alireza Naeimi, Mitglied des Board of Directors des wissenbasierten Unternehmens Exir Royan Tabiat, erklärte am Sonntag, nach der Reise nach Südkorea können wir die Technologie, die Fette in Wasser auflösen und in der Lebensmittelindustrie einsetzen können, erzielen.

„Diese Technologie wird in Nahrungsergänzungsmitteln und Lebensmitteln verwendet. Derzeit werden in Südkorea unter Verwendung dieser Formulierung Omega-6 und nützliche Fettsäuren in Wasser gelöst, und wird das aromatisierte Mineralwasser, das nützliche Ergänzungsmittel für den Körper enthält, hergestellt“, fügte er hinzu.

Ihm zufolge versucht dieses Unternehmen, diese Technologie im Inland einsetzen, nachdem es erfolgreich mit den Koreanern zusammengearbeitet hat.