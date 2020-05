Covid-19: Speicheltest im Iran entwickelt

Entwickelt wurde das Testkit in den Labors des wissensbasierten Unternehmens „Salamat-yar Behesht Dayan“.



Der Direktor des Unternehmens Amir Abbas Esmaeilzade sagte, dass Aserbaidschan, die Türkei, Rumänien, Spanien und das Vereinigte Königreich derzeit daran interessiert sind, iranische Testsysteme zu erwerben.



„Das molekulare Kit wurde mithilfe der Methode ‚die quantitative Echtzeit-PCR‘ entwickelt, mit der Coronavirus in dem Schleim des Patienten in kürzester Zeit nachgewiesen werden kann“, fügte er hinzu.



Ihm zufolge ist die Genauigkeit iranischer Testsysteme 2,5 bis 10 Mal höher als die importierten Kits.

