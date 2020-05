Teherans Bürgermeister schlägt vor, eine Koalition von Weltmetropolen zu bilden

Pirouz Hanachi verwies am Freitagabend während einer Online-Sitzung der Organisation der Vereinigten Städte und Kommunalverwaltungen, die in der italienischen Stadt Rom stattfand, auf die Ausbreitung des Coronavirus, und erklärte: „Die durch Coronavirus verursachte Krise hat uns allen gezeigt, dass die Methoden des politischen Managements auf globaler Ebene fehlerhaft sind. Die Politiker in verschiedenen Ländern sind nicht nur nicht in der Lage, die Mindestressourcen für die Menschheit bereitzustellen, sondern auch die Interessen ihrer Bürger.“

Hanachi schlug vor, dass in den gegenwärtigen Situationen die Bildung einer Koalition der Metropolen der Welt und die Abhaltung regelmäßiger Treffen zur Entwicklung eines gemeinsamen Kooperationsprogramms erforderlich seien, um die Aktivitäten der lokalen Regierungen bei der Beeinflussung ihrer wichtigsten internationalen Entscheidungen unter der Schirmherrschaft der UCLG auszuweiten.

Er wies weiter auf die Zunahme der sozialen Verantwortung hin, die nur möglich sein werde, wenn man sich von unilateralistischen Managementmodellen entferne und den globalen Multilateralismus auf internationaler Ebene im Rahmen der Definition neuer transnationaler sozialer Koalitionen stärke.

„Die Gemeinden können als eine der ältesten und einflussreichsten Nichtregierungsorganisationen, die in verschiedenen Ländern an der Volksabstimmung beteiligt sind, eine sehr wirksame Rolle bei der Förderung der sozialen Verantwortung von Regierungen, insbesondere von Supermächten, weltweit spielen“, fügte er hinzu.

Ihm zufolge kann die Solidarität von Nichtregierungsorganisationen wie Gemeinden und ihr Beharren auf den globalen Dimensionen sozialer Verantwortung der Ausgangspunkt für eine ernsthafte Änderung der Regierungspolitiken sein.