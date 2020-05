Sicherheit des Persischen Golfs ist ein gemeinsames Interesse der regionalen Länder

Er machte die Bemerkungen bei einem Besuch bei der Marine Industries Organization des Verteidigungsministeriums auf Bandar Abbas am Freitag.



Er besuchte auch die letzten Phasen des Baus von Dena-Zerstörer und Saba-Minensuche. Brigadegeneral Hatami wies auf Dena Destroyer als eines der fortschrittlichsten Schiffe der Welt hin und fügte hinzu: „Es ist zu hoffen, dass der Zerstörer bald im Besitz der iranischen Marine sein wird“.



An anderer Stelle in seinen Äußerungen bezeichnete er den Bau eines Saba-Minenjagdschiffs durch die Marine Industries Organization als eine der Ehren der iranischen Marine und fügte hinzu: „Saba-Minenjagdschiffs hat die Aufgabe, eine Vielzahl von Meeresminen in den regionalen Gewässern zu identifizieren und zu zerstören“.

9407