Iran: USA müssen Respekt vor der iranischen Nation zeigen oder sich weiterhin demütigen

Als Reaktion auf die Behauptung eines US-Beamten schrieb Seyyed Abbas Mousavi in einem Tweet am Donnerstagabend: „Wir zerstören Ihre Kampagne mit maximalem Druck mit maximalem Widerstand, versteifender Entschlossenheit und Vertrauen in die nationalen Fähigkeiten“.



Zuvor hatte der US-Sonderbeauftragte für iranische Angelegenheiten, Brian Hook, in einem Interview gefordert, dass die Islamische Republik Iran entweder Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten oder die Verwaltung einer zusammenbrechenden Wirtschaft wählen sollte.



Mousavi twitterte: „Sie stehen vor einer Wahl: Geben Sie entweder eine Niederlage zu und respektieren Sie die iranische Nation oder bleiben Sie weiterhin gehasst, demütigen und isolieren Sie sich“.

9407