Rohani: Madschles ist Symbol der religiösen Demokratie

Bei der Parlamentseröffnung am Mittwoch erinnerte Hassan Rohani daran, dass die erste Säule der Demokratie im Iran auf die Nationalversammlung vor 114 Jahren zurückgeht.



An einer anderen Stelle seiner Äußerungen verwies er auf die Errungenschaften des Landes in den letzten Jahren. „Im Bereich Wissenschaft, Wissen und Technologie sind wir von 21 auf 16 und im Bereich der Innovation von 131 auf 61 gestiegen.“



Er bezog sich auf die Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 im Iran und sagte: „Das Coronavirus wurde fast in 20 Provinzen eingedämmt. Wir hoffen, dass es in den kommenden Wochen in 11 weiteren Provinzen unter Kontrolle bringen können“.



„Die Tatsache, dass der Iran im Kampf gegen das gefährliche Coronavirus auf der Liste der erfolgreichen Länder steht, ist auf die gestärkten Grundlagen des Gesundheitswesens in der 11. Regierung zurückzuführen. Die medizinischen Fähigkeiten des Landes, von Krankenhausbetten bis hin zu Geräten, haben sich im Vergleich zur iranischen Geschichte vor 2013 verdoppelt“, fügte Rohani hinzu.

Er sagte weiter: „Im militärischen Bereich stieg das Land auf Rang 14 weltweit auf. Wir haben in diesen Jahren große Veränderungen in verschiedenen Bereichen der Militärmacht erlebt“.

