Iran: Es ist Zeit, sich gegen Gewalt und Kriegstreiberei der USA zu wehren

In einem Tweet am Dienstag erklärte das iranische Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten: „Es ist bedauerlich, dass 100.000 Soldaten in den Schlachten getötet wurden, die ein Ergebnis der instrumentellen Rationalität und unersättlichen Gier der US-Führer sind“.



Die Erklärung betonte, dass US-Kriegsmaschinen gerade zu Tötung, Zerstörung und Gräueltaten geführt haben. „Es ist Zeit, sich gegen Gewalt und Kriegstreiberei der USA zu wehren.“