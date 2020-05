Corona-Krise: Zahl der Genesene im Iran beträgt 109.437

Der Sprecher des iranischen Gesundheitsministeriums, Kianoush Jahanpour, gab am Dienstag bekannt, dass seit gestern 1.787 neu infizierte Fälle bestätigt wurden, was die Gesamtzahl der Infektionen im Iran auf 139.511erhöht. Die Zahl der Todesfälle stieg auch auf 7.508.



Er stellte fest, dass sich 2.567 Fälle in einem kritischen Zustand befinden, während 109.437 Patienten sich erholt haben und aus Krankenhäusern entlassen wurden.



Bisher wurden landesweit 837.090 Tests durchgeführt, um infizierte Fälle zu erkennen, fügte er hinzu