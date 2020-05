Iran: USA sind nicht in der Lage, andere Länder zu beurteilen

In einer Erklärung, die an diesem Montag abgegeben wurde, lehnte Seyyed Abbas Mousavi den jüngsten und unbegründeten Bericht des US-Außenministeriums ab und versicherte: „Dieser Bericht wurde auf der Grundlage unbegründeter Anschuldigungen und Vorstellungen erstellt, für die noch nie Beweise vorgelegt wurden, und wurde von Personen erstellt, die sich im vergangenen Jahrhundert unter unbegründeten Ausreden in die inneren Angelegenheiten von mindestens 55 unabhängigen Ländern eingemischt haben. Es gibt eine lange Liste illegaler Maßnahmen gegen Menschen auf der ganzen Welt, von denen einige von zahlreichen Analysten und Forschern aufgedeckt wurden, die Hunderte von Büchern zu diesem Thema veröffentlicht haben“.

Nach Angaben des US-Finanzministeriums selbst hat Washington seit 2017 allein gegen 33 Länder Sanktionen verhängt, erinnerte sich der iranische Sprecher und kritisierte: „Einige dieser einseitigen und extraterritorialen Sanktionen hatten schwerwiegende und zerstörerische Auswirkungen auf die Völker dieser Länder“.



Während seiner kurzen Existenzgeschichte war der Militarismus der Vereinigten Staaten viel härter als viele andere aggressive Reiche in der Geschichte, sagte Mousavi. „Ein solcher Militarismus war so beispiellos, dass dieses Land in seiner Geschichte 135 große Kriege hatte, und während 243 Jahren seines Bestehens waren nur 16 Jahre frei von Kriegen, Massakern, Blutvergießen und Beschäftigung aller konventionellen und unkonventionelle Waffe.“

Er verwies ferner auf die direkte und indirekte Einmischung der US-Regierung in die Staatsstreiche, Regimewechsel und Farbrevolutionen nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und fügte hinzu: „Die USA haben über die Central Intelligence Agency (CIA) direkt 79 Staatsstreiche und Pläne für Regimewechsel in den Ländern der Welt durchgeführt, von denen einige gescheitert sind. Darüber hinaus haben die USA direkt und indirekt das regierungsfeindliche Chaos und die Anarchie in verschiedenen Ländern unterstützt, von denen einige Marionetten und Regierungen dabei geholfen haben, an die Macht zu gelangen“.

Der iranische Sprecher bezog sich auch auf die Unterstützung der USA für das faschistische Regime und den Drogenhandel in den letzten Jahrzehnten und sagte, dass mehr als 35 Regime, die auf Faschismus und Drogenhandel beruhen, amerikanische Unterstützung erhalten haben.

Er beschrieb die Vereinigten Staaten auch als staatlichen Sponsor des Terrorismus und prangerte an, dass sie nach den vorhandenen Informationen seit den 1960er Jahren mindestens acht anerkannte terroristische Gruppen mit einer blutigen Geschichte in Westasien, Europa und Lateinamerika unterstützt haben. Unter ihnen ist die Terrororganisation Mojahedin-e-Khalq (MKO), die in den letzten vier Jahrzehnten 17.000 iranische Bürger und Beamte ermordet hat.



In dieser Hinsicht würde die Gründung und Unterstützung von ISIS auch zu den historischen Verbrechen gehören, die die Amerikaner in den letzten Jahren begangen haben.

Der Sprecher verwies abschließend auf die zivilen Opfer bei den Operationen der amerikanischen Militärdrohnen in mindestens fünf Ländern, darunter Afghanistan, Pakistan, Somalia, Libyen und Jemen, und sagte, eine große Anzahl von zivilen Zielen und Einzelpersonen seien bei diesen militärischen Operationen absichtlich im Namen des Krieges gegen den Terrorismus angegriffen worden.

