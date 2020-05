Iran verurteilt ausländische Einmischung in Chinas innere Angelegenheiten

In einer Erklärung betonte Seyyed Abbas Mousavi, dass „Nichteinmischung in die Angelegenheiten anderer Länder, Wahrung der territorialen Integrität der Weltländer und Achtung ihrer nationalen Souveränität“ zu den klaren und unveränderlichen Prinzipien in der Außenpolitik des Islam gehören Republik Iran.



„Auf der Grundlage dieser Grundsätze betont die Islamische Republik Iran, wie wichtig es ist, die Ein-China-Politik zu respektieren, und verurteilt jegliche ausländische Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Volksrepublik China und jede Verletzung der nationalen Souveränität und territorialen Integrität dieses Landes. Iran bekräftigt die Notwendigkeit, Gesetze durchzusetzen und Ordnung für die Stabilität, das Wohlergehen und die Sicherheit der Menschen in Hongkong zu halten“, fügte er hinzu.

Der chinesische Außenminister Wang Yi sagte am Sonntag, dass Hongkong eine interne Angelegenheit sei und keine Einmischung von außen erlaubt sei. Er sagte, dass die Vereinigten Staaten „jede Gelegenheit nutzen, um China anzugreifen“, und beschrieb die US-Politik als „politisches Virus“.

