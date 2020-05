Wir werden uns allen stellen, die auf unsere nationalen Interessen abzielen

Siamak MoreSedegh sagte am Samstag während eines Besuchs auf dem Friedhof von „Esther and Mordechai“, der sich in der Provinz Hamadan befindet: „Der Feind des Iran ist unser Feind, und genau wie in den Jahren der heiligen Verteidigung (Iran-Irak-Krieg) haben iranische Juden zusammen mit anderen Iranern am auferlegten Krieg teilgenommen und eine bedeutende Anzahl von Märtyrern für die Revolution geopfert. Jetzt sind die Juden bereit, den gerichteten Bedrohungen gegen nationale Interessen standzuhalten“.

Er verwies darauf, dass es viele heilige Zentren für jüdische Gemeinde im Iran gibt, die vom iranischen Volk und dem Schutz der Sicherheitsinstitutionen des Landes uneingeschränkt respektiert werden.

Der Gesetzgeber beschrieb den jüngsten Brandunfall im Hof des Friedhofs von Esther und Mordechai aufgrund der großen Anzahl von Gebäuden als einen natürlichen. „Was mir seltsam erscheint, ist es, dass dieses unwichtige Ereignis dazu geführt hat, dass Pompeo darauf regiert“.

„Pompeo selbst ist für die Tötung vieler unschuldigen Frauen und Kinder verantwortlich. Er zerstörte absichtlich die religiösen Zentren im Irak, da das Töten von Menschen eine seiner Aufgaben ist. Solche Stellungnahme von dieser Person zu solchen Ereignissen hat also nur eine Bedeutung: Imperialistische Feindseligkeit mit den Interessen des Iran“, betonte MoreSedegh abschließend.

