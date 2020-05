Dieser Film wird an den internationalen Filmfestivals in Italien, Polen, Kroatien, Irland, Indonesien und Afghanistan teilnehmen.

Der Kurzfilm „Funfair“ wurde in die Liste der Kandidaten für den Oscar 2021 in der Kategorie bester Kurzfilme aufgenommen, nachdem er den Preis bei dem internationalen Foyle Filmfestival in Nordirland gewonnen hat.

„Funfair“ ist ein Kurzfilm über die Familienmitglieder, die ihr Leben riskieren, um mehr Geld zu verdienen.