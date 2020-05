Zahl der Corona-Toten steigt auf 7.300

Kianush Jahanpur sagte am Freitag, die Zahl der nachgewiesenen Infektionen im Land stieg insgesamt auf mehr als 131.652.



Ihm zufolge wurden seit gestern 2.311 neue Fälle bestätigt, und leider sind 51 Patienten gestorben, was die Zahl der Todesopfer auf 7.300 erhöht



Er fügte hinzu, dass 102.276 Patienten die Krankheit überlebt und vollständig geheilt haben.



Der Sprecher stellte fest, dass bisher landesweit 763.913 Tests durchgeführt wurden.



2.659 Patienten bleiben in einem kritischen Zustand, sagte er abschließend.

