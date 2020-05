Iran wird die Autokraten des Weißen Hauses nicht lächeln lassen

Bei der Eröffnungszeremonie der nationalen Projekte in der Provinz Sistan und Beluchistan und des Beginns der Installation der Plattform von der Phase 11 von South Pars, die per Videokonferenz stattfand, erklärte Hassan Rohani, die Vereinigten Statten und das Coronavirus können nicht das iranische Volk in die Knie zwingen.

Chabahar hat gemeinsame Grenzen mit zwei Nachbarländern Afghanistan und Pakistan und kann ein Weg sein, die Region Indischer Ozean und Afrika mit Zentralasien und CIS-Länder zu verbinden.