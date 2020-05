Die Rede des Obersten Führers der Revolution macht die Palästinafrage zum ersten Thema der Welt

New York (IRNA) - Die Rede des Obersten Führers der Islamischen Revolution am Al-Quds-Tag macht das Thema von Palästina angesichts seines internationalen Aspekts zum ersten Thema der Welt, entgegen den Bemühungen der Vereinigten Staaten und des zionistischen Regimes. Dies erklärte der ständige Vertreter Irans bei den Vereinten Nationen, Majid Takht-e Ravanchi, am Donnerstag.

In einem Interview mit IRNA verwies er auf die Bedeutung des Al-Quds-Tages und betonte, dass die Palästina-Frage nicht einem oder mehreren islamischen Ländern, sondern der Welt des Islam gehöre. Takht-e Ravanchi fügte hinzu, dass in diesem Jahr aufgrund des Ausbruchs des Coronavirus keine Kundgebungen zum Al-Quds-Welttag stattfinden werden, und bekräftigte, dass der Oberste Führer der Revolution, Ayatollah Seyed Ali Khamenei, anlässlich dieses Tages eine Rede halten werde. „Das erste wichtige Thema auf internationaler Ebene ist, dass die Position verschiedener Länder den Punkt erreicht, an dem das zionistische Regime das palästinensische Volk unterdrückt und dem Volk der Welt gezeigt hat, dass das palästinensische Volk unterdrückt und seines unveräußerlichen Rechts beraubt wird“, fuhr er fort. Irans UN-Vertreter erklärte: „Die derzeitige US-Regierung betrachtet die palästinensische Frage aus Sicht des zionistischen Regimes. Daher ist jeder Plan dieser Regierung ein Plan, der für das palästinensische Volk nicht akzeptabel ist, da er die Interessen des zionistischen Regimes berücksichtigt hat. Dies ist auch aus Sicht der internationalen Gemeinschaft nicht akzeptabel.“ Ihm zufolge ist der Marsch zum Al-Quds-Tag von besonderer Bedeutung. Internationale Solidarität, Solidarität der islamischen Welt und der freiheitsliebenden Menschen der Welt werden eine wichtige Rolle bei der Unterstützung des palästinensischen Volkes spielen.