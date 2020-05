Die Vereinten Nationen würdigen die Initiative des Iran gegen Corona

"Derzeit verstärken und erweitern die Vereinten Nationen die Programme zur Aufrechterhaltung der Wiederherstellungsbemühungen. Neben der Soforthilfe für die Bedürftigsten und Familien, die von COVID-19 betroffen sind, konzentrieren wir uns auf die Verbesserung der lokalen Kapazitäten", betonte Daniels.

Der Sprecher des iranischen Gesundheitsministeriums, Kianoush Jahanpour, sagte am Mittwoch, dass 126.949 Menschen mit dem COVID-19-Virus infiziert wurden, von denen 7.183 Patienten leider ihr Leben verloren haben.

In den letzten 24 Stunden wurden 2.346 neue Fälle bestätigt, was die Gesamtzahl der Infektionen im Iran auf 126.949 erhöht, sagte er.



Er fügte hinzu, dass leider 64 Coronavirus-Patienten an einem einzigen Tag gestorben sind, was die Gesamtzahl der Todesopfer auf 7.183 erhöht.