Zarif: USA dürfen den legalen Handel nicht stören

In Bezug auf die Drohung von US-Beamten, iranische Tanker zu belästigen, die Treibstoff nach Venezuela transportieren, sagte Zarif am Dienstag, dass der legale Handel auf der ganzen Welt fortgesetzt wird und die USA keinen legalen Handel stören dürfen.



Dies ist eine Politik, die für die ganze Welt gefährlich ist und nicht nur ein oder zwei Länder trifft, fügte er hinzu.



„Wenn ein Land eine Entscheidung auf der Grundlage seiner eigenen falschen Politik treffen und Maßnahmen ergreifen will, um den legalen Handel zu stören, wird es sicherlich mit einer internationalen Gegenreaktion konfrontiert sein“, betonte Zarif.

In einem Brief an den Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, am Sonntag beschrieb Zarif „die illegalen, gefährlichen und provokativen US-Bedrohungen“ als eine Form der Piraterie und eine große Bedrohung für den Weltfrieden und die internationale Sicherheit.

Der iranische Außenminister fügte hinzu, dass die USA aufhören müssen, auf internationaler Ebene als Mobber zu agieren. Sie müssen die Regeln des Völkerrechts respektieren, insbesondere das Recht auf die Schifffahrtsfreiheit auf Hoher See.

Der iranische Topdiplomat betonte die Verantwortung der „US-Regierung in Bezug auf die Folgen einer illegalen Aktion“ und bekräftigte das Recht des Iran, angesichts solcher Bedrohungen angemessene und notwendige Maßnahmen zu ergreifen.

