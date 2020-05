Britischer Analytiker: Ehrliche Personen unterstützen nicht die Aktionen Israels

Im Gespräch mit IRNA sagte Rodney Shakespeare, dies sei die letzte Episode von Aggression und Annexion der verbleibenden palästinensischen Gebiete durch die Zionisten, die beabsichtigen, mit Unterstützung der Vereinigten Staaten gegen das Völkerrecht zu verstoßen.



Er kritisierte die Verletzung internationaler Vorschriften durch das zionistische Regime Israels und betonte, wie wichtig es sei, die Boykottbewegung zu unterstützen und Israel durch europäische Länder zu sanktionieren.



Das zionistische Regime Israels hat angekündigt, ab dem 1. Juli weitere Teile von Westjordanland zu annektieren.



Zuvor sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, der Iran verurteile die jüngsten Schritte der Zionisten, neue Siedlungen zu errichten und Teile des Westjordanlands zu annektieren.



Abbas Mousavi forderte die Vereinten Nationen und andere internationale Organisationen auf, diesen in ihren Pflichten und Verantwortlichkeiten festgelegten Schritten entgegenzuwirken.



An anderer Stelle in seinen Äußerungen bezeichnete Shakespeare den Nakba-Tag als den Tag der Schande für diejenigen, die 700.000 Palästinenser getötet und obdachlos gemacht haben. „Während Millionen palästinensischer Kinder im Flüchtlingslager in sehr schlechtem Zustand leben, feiern Zionisten einen solchen Tag.“



In Bezug auf die Rede des Obersten Religiösen Führers der Islamischen Revolution, Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, am Al-Quds-Tag sagte der britische Analyst, dass der Iran im Gegensatz zu korrupten, mittelalterlichen, brutalen und arroganten Regimen in Westasien das Symbol der internationalen Einheit sei.



Der oberste Führer der Islamischen Revolution wird am 22. Mai eine Rede halten.



