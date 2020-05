Palästina und die heiligen Al-Quds nach den Worten des Obersten Führers der Islamischen Revolution

1. Palästina ist die wichtigste Frage der islamischen Welt.



2. Palästina ist keine politische Strategie für uns und unsere Nation. Es ist in unserem Herzen und Glauben verwurzelt.



3. Dschihad und Widerstand sind die einzigen Wege, Al-Quds zu retten.



4. Es bedarf großer Bemühungen, um zur Priorisierung der Palästina-Frage die angemessene geistige Atmosphäre und einen allgemeinen Dialog in der islamischen Welt zu schaffen.



5. Das zionistische Regime ist die Ursache vieler Probleme in der islamischen Welt.



6. Die Maßnahmen der Zionisten, Al-Quds zu judaisieren, sind großes Verbrechen.



Al-Quds-Tag wurde 1979 auf Initiative des geistigen Führers des Iran, Ayatollah Khomeini, in Solidarität mit dem palästinensischen Volk und Unterstützung gerufen wurde. Es wird am letzten Freitag des heiligen Monats Ramadan gefeiert.



Ayatollah Seyyed Ali Khamenei wird am kommenden Freitag eine Rede vor der muslimischen Welt halten.

9407