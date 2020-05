Freiheit, Sicherheit und Unabhängigkeit sind die Rechte des palästinensischen Volkes

Er erklärte am Montag am ersten Tag des internationalen Kongresses über die heilige Stadt Al-Quds, der online stattfand, Scheich Ibrahim Zakzaky habe dem Thema Palästinas immer besondere Aufmerksamkeit geschenkt, und dies habe die Frage Palästinas für die Menschen in Afrika zu etwas Besonderem gemacht.

Er verurteilte die Verbrechen des zionistischen Regimes gegen das palästinensische Volk und die Völker der Region und sagte: "Israel hat im Laufe seines Lebens viele große Verbrechen begangen und Zehntausende Palästinenser getötet."

Er betonte, das palästinensische Volk wolle wie das Volk anderer Länder unabhängig sein.

Die Konferenz zum Internationalen Al-Quds-Tag mit dem Ziel, Strategien der Widerstandsfront gegenüber dem israelischen Besatzungsregime zu erörtern, findet am 18. und 19. Mai online statt.