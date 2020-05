Der kroatische Botschafter fordert Stärkung der Beziehungen zum Iran

In einem Interview mit der kroatischen Tageszeitung Večernji sagte er, seine diplomatische Mission in Teheran sei es, die bilateralen Beziehungen zwischen Kroatien und dem Iran zu stärken, friedliche Politik zu fördern und zu unterstützen.

In Bezug auf den Kampf des Iran gegen das Coronavirus sagte er: „Im Allgemeinen hat der Iran gut gegen das ansteckende Coronavirus gekämpft. Der Iran hat gute Ärzte und ein starkes Gesundheitssystem. Seit Ende Februar ist er im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie erfolgreich gekämpft“.



Der kroatische Botschafter in Teheran sagte weiter: „Der Iran ist ein multiethnisches Land mit einer alten Geschichte und Zivilisation. Wenn wir die geografischen Karten mit der Vergangenheit vergleichen und die Vergangenheit und die verschiedenen iranischen Architekturen, Künste und Kulturen untersuchen, vermittelt dies den Iranern ein Gefühl der Ruhe und Sicherheit, oder mit anderen Worten, ein Gefühl der Überlegenheit und dafür Grund, man sollte niemals mit Arroganz und Mobbing in politischen Gesprächen und Verhandlungen mit Iranern sprechen“.



„Die Iraner schätzen den Geist der Empathie. Sie wollen gegenseitigen Respekt und legen großen Wert auf Freundlichkeit. Im Iran werden Sie oft von ihrer freundlichen Haltung überrascht sein. Der Iran ist das Land der Dichter, Gärten, Blumen und Nachtigallen und türkisfarbenen Steine und wundervoller Orte und wunderschöner Stadtplanung. Die Städte Isfahan, Shiraz, Yazd, Tabriz, Qazvin und andere Städte sind Perlen, die jeder Reisende besuchen sollte“.



Der kroatische Botschafter in der Islamischen Republik Iran ist einer der erfahrensten Diplomaten, Dichter und Ärzte Kroatiens.



