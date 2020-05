Iran begrüßt Abkommen zwischen Ghani und Abdullah

Abbas Mousavi bemerkte, dass die Islamische Republik eine weitere Konvergenz zwischen allen Gruppen in Afghanistan, einschließlich der Taliban, unterstützt.



Fast acht Monate nach der Präsidentschaftswahl in Afghanistan haben sich der amtierende Präsident Ashraf Ghani und sein Rivale Abdullah Abdullah auf eine Teilung der Macht verständigt und in der afghanischen Hauptstadt Kabul eine politische Vereinbarung unterzeichnet.



Die Wahlkommission erklärte Ghani zwar im Februar mit knapper Mehrheit zum Sieger, Abdullah erkannte das Ergebnis aber nicht an.



