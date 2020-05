Zarif: Iran unterstützt die Fortsetzung der Konvergenzbemühungen in Afghanistan

Nach der Ankündigung eines politischen Abkommens in Afghanistan sprach Mohammad Javad Zarif telefonisch mit dem afghanischen Präsidenten Ashraf Ghani und dem Vorsitzenden des Obersten Nationalen Versöhnungsrates Afghanistans Abdullah Abdullah. Er begrüßte die Fortschritte im Prozess der nationalen Versöhnung in diesem Land.



Fast acht Monate nach der Präsidentschaftswahl in Afghanistan haben sich der amtierende Präsident Ghani und sein Rivale Abdullah auf eine Teilung der Macht verständigt und in der afghanischen Hauptstadt Kabul eine politische Vereinbarung unterzeichnet.

Die Wahlkommission erklärte Ghani zwar im Februar mit knapper Mehrheit zum Sieger, Abdullah erkannte das Ergebnis aber nicht an.

9407