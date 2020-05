„Der gierige Blick Israels auf Westjordanland macht Al-Quds-Tag noch bedeutender“

Gerald Horne sagte am Samstag in einem Interview mit IRNA: „Die Situation in der Region steht aufgrund von Netanyahus Plänen und dem Besuch des US-Außenministers Mike Pompeo zur Unterstützung dieser Pläne kurz vor einer Explosion“.



Der Professor warnte, dass die Gefahr dieser Situation über die palästinensischen Gebiete hinausgeht und Jordanien, Ägypten und die Stabilität in diesen beiden Ländern bedroht.



Er fügte hinzu: „Diese Krise, das Ergebnis der Konvergenz zwischen Israel und den USA, fällt mit den letzten Tagen des Ramadan und des Al-Quds-Tages zusammen. Die Bedeutung dieses Tages hat sich also vervielfacht“, fügte er hinzu.



Der Al-Quds-Tag ist eine Gelegenheit, die Politik des zionistischen Regimes gegen Muslime und Palästinenser zu verurteilen, erinnerte sich Horne und erklärte: „Netanjahu hatte versprochen, das Westjordanland und seine Siedlungen zu annektieren. Sein Plan ist es, das rechtsextreme Programm zur Zukunft der Palästinenser umzusetzen. Obwohl sein Bündnis mit Benny Gantz natürlich fragil ist, kann es nicht lange dauern und am Ende brechen“.



Abschließend betonte Horne, dass Israel eine Hochburg der Vereinigten Staaten im Nahen Osten sei, und jeder Schritt der Vereinigten Staaten von den Vereinigten Staaten unterstützt werde.

9407