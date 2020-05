Rat der Islamischen Bruderschaft Afghanistans: Um sich um die Befreiung von Beit ul-Moqaddas zu bemühen, ist eine Pflicht

„Was der listige Feind beabsichtigt, ist, das Volk, die Umma und die islamische Gesellschaft zu spalten, zu zerstören und zu zersetzen. Mit der Priorität, Palästina, die Al-Aqsa-Moschee und die besetzten Al-Quds zu retten, lassen Sie uns der Achse des Islam anschließen und die große islamische Welt von den Fängen der Großmächte befreien“, heißt es in der Erklärung.



Das afghanische Volk laut dem Präsidenten des Rates, Habibolah Hesam, wird trotz der aktuellen Coronavirus-Krise weder das palästinensische Volk noch Beit ul-Moqaddas vergessen.



Afghanistan hat sich trotz der Ausbreitung des Coronavirus für den internationalen Al-Quds-Tag vorbereitet.



Al-Quds-Tag wurde 1979 auf Initiative des geistigen Führers des Iran, Ayatollah Khomeini, in Solidarität mit dem palästinensischen Volk und Unterstützung gerufen wurde. Es wird am letzten Freitag des heiligen Monats Ramadan gefeiert.

