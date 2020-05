Der Iran steht bezüglich der Eisenschwamm-Produktion derzeit an zweiter Stelle gefolgt von Japan.



Irans Eisenschwamm-Exporte in den ersten elf Monaten des Vorjahrs (vom 21. März bis 20. Januar) betrug 24.650.051 Tonnen, was einer Steigerung von 97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

