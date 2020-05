Seyyed Rohollah Latifi erklärte weiter, dass 20.000 im iran hergestellte Testkits nach Deutschland geschickt worden seien.

Er fügte hinzu, aufgrund von Flugbeschränkungen wurde diese Lieferung am Donnerstag (7. Mai) in die Türkei und dann am Montag (11. Mai) nach Deutschland geschickt.

Der Außenminister der Islamischen Republik berichtete zuvor, dass 40.000 im Iran hergestellte Testkits nach Deutschland, in die Türkei und in andere Länder geschickt worden seien.