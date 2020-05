Martyrium der Seeleute: Ayatollah Khamenei drückt sein tiefes Beileid aus

In einer Beileidsbotschaft an den Befehlshaber der iranischen Armee, Generalmajor Seyyed Abdolrahim Mousavi, bemerkte Ayatollah Khamenei: „Der tragische Vorfall, der zum Martyrium und zur Verletzung einer Reihe von Seeleuten der Armee führte, ist für mich sehr traurig und bedauerlich“.



„Die Trauer, die Seestreitkräfte zu verlieren, ist für ihre Hinterbliebenen von großer Bedeutung. Hiermit drücke ich ihren Hinterbliebenen mein tiefes Beileid aus und wünsche ihrer Seele Ruhe in ewigem Frieden“, sagte er.



Abschließend betete er, dass Gott der Allmächtige den Märtyrern die höchsten Plätze im Himmel und den Verletzten die Genesung verleiht.

9407