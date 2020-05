Im Oktober 2020 findet die internationale Konferenz „Shams and Mawlana“ in Khoy, in Provinz Westaserbaidschan statt. Einsendungen von Beiträgen sind bis zum 21. Juli 2020 möglich. Das teilte Iranian Research Institute of Philosophy am Dienstag mit.



Die Interessierten können ihre Beiträge an die folgende E-Mail-Adresse zu senden: info@anjoman-erfan.com.

Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte https://bit.ly/2zvIQWq.

