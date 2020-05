65% der iranischen Pflegekräfte an der vordersten Front im Kampf gegen Covid-19

Anlässlich des internationalen Tages der Pflegen (am 12. Mai) sagte Maryam Hazrati im Gespräch mit IRNA, dass unter den Ländern des östlichen Mittelmeerraums der Iran nach der Türkei an zweiter Stelle in Bezug auf die Produktion der Pflegewissenschaft liegt.



Derzeit studieren 45.000 Student/innen in 192 Fakultäten für Krankenpflege des Landes. Zudem gibt es im Iran 16 Pflegeforschungszentren, ein Pflegeforschungsnetzwerk und 38 wissenschaftliche Fachzeitschriften für Krankenpflege in englischer oder persischer Sprache, sagte sie.



Hazrati betonte, dass es derzeit keinen Mangel an Pflegekräften im Land gibt.



Ihr zufolge haben sich seit der Ausbruch der Pandemie etwa 1.073 Pflegekräfte, darunter Professoren, Studenten sowie pensionierte und freie Krankenschwestern, freiwillig für die kostenlose Pflege von Patienten mit Coronavirus gemeldet.

