Iran unter den ersten drei Ländern mit den meisten genesenen Patienten

94,27% der mit Coronaviren infizierten Personen erholten sich in China, 84% in Deutschland, 80% im Iran, 66,85% in der Türkei und 66,67% in Spanien.



„Laut https://maps.isc.gov.ir/covid19 ist die Rate der COVID-19-Inzidenz weltweit rückläufig. Die Rate der Infizierten vom 30. April bis 9. Mai betrug 2,65% gegenüber 2,96% vom 20. bis 29. April“, sagte Dehgani.



Ihm zufolge ist Rate der Infizierten im Iran im genannten Zeitraum auch deutlich gesunken - von 5,37% auf 1,4%.



Die Zahl der Patienten, die sich im Iran von Covid-19 erholt haben, ist am Montag auf 87.422 gestiegen, während die Zahl der Infizierten bei 109.286 liegt.

9407