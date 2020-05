Die 15 Verletzten wurden sofort in das Imam Ali-Krankenhaus in Chabahar, Provinz Sistan und Balutschistan, eingeliefert.



Der Vorfall ereignete sich bei Militärübungen der iranischen Marine im Persischen Golf in der Nacht auf Montag.



Die Umstände des Unfalls werden derzeit technisch untersucht.

9407