Schweizer Zahlungsmechanismus ist nicht ausreichend, um die Bedürfnisse des Iran zu befriedigen

In einem Webinar mit dem Titel „US-Sanktionen während der COVID-19-Pandemie, einer globalen Bedrohung“ bezeichnete Majid Takht-e Ravanchi die US-Sanktionen als die fünfte Säule des Feindes, die den Kampf der Islamischen Republik gegen die Pandemie behindern.



Er forderte die sofortige Aufhebung aller Sanktionen gegen die Banken-, Versicherungs-, Transport-, Medizin-, Industrie- und Handelsabteilungen des Iran und anderer Länder, um den Weg für die Eindämmung der Pandemie zu ebnen.



Takht-e Ravanchi weist die Behauptungen der US-Behörden zurück, dass der humanitäre und medizinische Austausch von den Sanktionen nicht betroffen sei.



Das US-Nachrichtenportal „The Daily Beast“ zitierte die schweizerischen Beamten und berichtet am Freitag, der von der Trump-Regierung eingerichtete humanitäre Bankenkanal, um Medikamente und andere Hilfsgüter in den Iran zu bringen, habe in der Tat keine potenziell lebensrettenden Transaktionen gebucht.

