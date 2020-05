Tabiat-Brücke in Teheran leuchtet rot

Im Rahmen dieser Aktion am Internationalen Tag des Roten Kreuzes und des Roten Halbmonds in der Nacht des 8. Mai wurden außer Tabiat-Brücke in Teheran auch der Jupitertempel in Baalbek (Libanon), die St.-Nikolaus-Kirche und die Beit-Jala-Moschee (Palästina) in weißem Farbe geleuchtet.



Der Internationale Tag des Roten Kreuzes und des Roten Halbmonds wird jährlich am 8. Mai gefeiert.



Die Tabiat-Brücke mit einer Länge von 270 Metern ist die größte Fußgängerbrücke in Teheran. Die Tabiat-Brücke verbindet zwei Parks - Talegani und Ab-o-Atesh Park.

