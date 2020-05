Zarif: USA verstoßen gegen die UN-Charta

Teheran (IRNA) – Der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif hat einen Brief an den Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, geschrieben, in dem er auf die Verstöße der USA gegen das iranische Atomabkommen und die Resolution 2231 des UN-Sicherheitsrates eingeht.

Zarif erörterte Themen wie den Rückzug der USA aus dem Abkommen und die Wiederaktivierung der Sanktionen gegen den Iran. Er beabsichtigte, den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen auf die wiederholte und offenkundige Verletzung von Artikel 25 der Charta der Vereinten Nationen durch die USA aufmerksam zu machen, die die Glaubwürdigkeit und Integrität der Vereinigten Staaten gefährdet hat und den internationalen Frieden und die Sicherheit bedroht.



„Allen ist klar, dass die illegalen Aktionen der USA das Völkerrecht und die UN-Charta offen ignorieren und das Prinzip der friedlichen Beilegung von Meinungsverschiedenheiten schwächen, den Multilateralismus und seine Institutionen gefährden, eine Rückkehr in die gescheiterte Zeit des Unilateralismus bedeuten und auch zu illegalen Aktionen ermutigen, die alle eine offene Bedrohung des internationalen Friedens und der internationalen Sicherheit darstellen“, betonte Zarif.



Er schrieb, dass die USA nicht nur nicht gemäß ihren JCPOA-Verpflichtungen gehandelt haben, sondern auch die Maßnahmen anderer Mitglieder des Abkommens weiterhin behindert haben. Zarif betonte, „seit Präsident Donald Trump das Amt angetreten hat, haben die USA einseitige Maßnahmen ergriffen und 129 Sanktionen gegen den Iran verhängt“.



„Die USA haben gegen die Resolution 2231 des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen verstoßen, die am 20. Januar 2015 genehmigt wurde. Die Vereinten Nationen sollten sofort ihre Pflicht erfüllen und die USA für offensichtliche Verstöße gegen die Charta der Vereinten Nationen und das Völkerrecht zur Rechenschaft ziehen, was die Glaubwürdigkeit der Vereinten Nationen beeinträchtigen wird“, betonte der iranische Topdiplomat. 9407