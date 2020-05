Kelsey Davenport: UN-Sicherheitsrat hat starke Argumente, um US-Ansprüche abzulehnen

In einem exklusiven Interview mit IRNA in New York sagte Davenport am Samstag: „Den Vereinigten Staaten darf nicht gestattet werden, die Artikel der Resolution 2231 im Einklang mit der Politik des maximalen Drucks selektiv zu behandeln, wenn dieses Land JCPOA bereits verlassen und seine Verpflichtungen nicht erfüllt hat“.

„Wenn Trump über die Aufhebung des iranischen Waffenembargos besorgt ist, sollte er mit dem Land über regionale Sicherheit verhandeln. Durch den einseitigen Rückzug aus dem Atomabkommen und die Verhängung neuer Sanktionen gegen den Iran hat Trump die Würde und Ehre der Vereinigten Staaten infrage gestellt. Wenn die Vereinigten Staaten jedoch zu JCPOA zurückkehren und ihre Verpflichtungen im Rahmen dieses Abkommens einhalten, und wenn der Iran seine Verpflichtungen auch vollständig erfüllt, können die beiden Länder über andere Themen ins Gespräch treten“, fügte sie hinzu.



Das Atomabkommen wurde 2015 geschlossen. Trump hat am 8. Mai 2018 die Mitgliedschaft der USA in dem nach seiner Aussage „schlimmsten Deal aller Zeiten“ offiziell aufgekündigt. In der Folge hat er im Verstoß gegen das Abkommen neue Sanktionen gegen Iran verhängt und diese unter seiner Politik des „maximalen Drucks“ immer weiter verschärft. Als Reaktion darauf reduzierte Teheran seine Verpflichtungen aus diesem Abkommen. Im Rahmen dieses Deals läuft im Oktober das Uno-Waffenembargo gegen Iran aus. Pompeo hat die Vereinten Nationen nachdrücklich aufgefordert, das Waffenembargo gegen Teheran zu verlängern.

