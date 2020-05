Teheran (IRNA) – Laut dem iranischen Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten hat Mohammad Javad Zarif am Freitag in einem Brief an UN-Generalsekretär Antonio Guterres gegen die Untreue und Sanktionen der US-Regierung gegen den Iran protestiert.

Der Sprecher des Außenministeriums schrieb in einem Tweet, in dem Brief des Ministers gehe es um den illegalen Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen, die einseitigen Sanktionen gegen den Iran und öffentliche, andauernde und stetige Verstöße gegen die UN-Charta besonders gegen Artikel 25.



Abbas Mousavi betonte, dass alle diese Themen die Glaubwürdigkeit der Vereinten Nationen sowie den internationalen Frieden und die internationale Sicherheit bedrohen. 9407